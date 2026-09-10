Соленые огурцы и помидоры: почему только в России так любят делать заготовки на зиму?Когда речь заходит о заготовках на зиму, консервировании овощей и фруктов, многие сразу представляют себе бабушкины погреба, полные банок с вареньем, соленьями и компотами.