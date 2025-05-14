Ничего сложного: расчет пушки М-46 уничтожил миномет ВСУ под Красноармейском

РИА Новости/Сергей Бобылев Расчет буксируемой пушки М-46 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" уничтожил миномет ВСУ на красноармейском (покровском) направлении в зоне проведения спецоперации.
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