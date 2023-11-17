В России стало гораздо сложнее снять небольшую квартиру

Предложение маленьких квартир (до 32 кв м) в аренду в России сократилось с начала года на 74%. За тот же период стоимость такого съемного жилья выросла на 16% — до 17,6 тысячи рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Мир квартир», проанализировавшей данные по 70 крупным городам.