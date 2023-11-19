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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин – 11-й игрок в истории НХЛ, одержавший 400+ побед с командой на одной арене

 «Вашингтон» сегодня обыграл «Коламбус» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем на Capital One Arena.

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