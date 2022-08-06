ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

43 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    В Китае прекрасно понимают,что без России он не выживет и всё дальнейшее его развитие,как и всего мира,зависит от Рос...В итоге обделалис...
  • Инэсса ив
    Да, мы вот такие....разносторонние...мы можем все , если захотим...и приготовить вкусно, и выпить,  и спеть- станцева...Японцы о нас - ру...
  • Игорь Василевский
    Зачем выкупать? Они и так выкуплены у всяких битых импортных королей Российской короной. Т. е. по праву собственности...Прибалтика будет ...

В итоге обделались по полной программе, получив фундаментальный репутационный ущерб на поколения

В итоге обделались по полной программе, получив фундаментальный репутационный ущерб на поколения

Основные заявления МИД Китая   МИД Китая:   - Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований; - Китай отменяет рабочие встречи с представителями Министерства обороны США; - Китай временно приостанавливает сотрудничество с США в сфере борьбы с нелегальной миграцией; — Китай приостанавливает сотрудничество с США в борьбе с наркотиками; — Китай приостанавливает китайско-американские переговоры по изменению климата; - Китай приостанавливает сотрудничество с США в сфере юстиции; — Китай приостанавливает сотрудничество с США в борьбе с международной преступностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх