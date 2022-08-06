В итоге обделались по полной программе, получив фундаментальный репутационный ущерб на поколения

Основные заявления МИД Китая МИД Китая: - Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований; - Китай отменяет рабочие встречи с представителями Министерства обороны США; - Китай временно приостанавливает сотрудничество с США в сфере борьбы с нелегальной миграцией; — Китай приостанавливает сотрудничество с США в борьбе с наркотиками; — Китай приостанавливает китайско-американские переговоры по изменению климата; - Китай приостанавливает сотрудничество с США в сфере юстиции; — Китай приостанавливает сотрудничество с США в борьбе с международной преступностью.