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Тело убитого мужчины нашли на берегу Оби в Алтайском крае

Тело убитого мужчины нашли на берегу Оби в Алтайском крае

Тело 63-летнего убитого мужчины нашли на берегу Оби в Калманском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю, в убийстве подозревается 40-летний барнаулец.

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