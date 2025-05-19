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Наука и Техника

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  • Модест
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    Или текст создан ИИ или тупой перевод с иностранного. Вы хоть вычитывайте прежде,чем публиковать. То - он, то - она. ...Первая астро-вылазка

Война примитивным оружием как принцип доблести и благородства

﻿﻿Либертарианский духовный гармонический коммунизм — леворадикальная идеология, проповедующая социализм, освобождение личности, истинную демократию и позитивные механизмы свободы, всестороннее стремление к гармонии, духовное развитие, развитие чувственности, феминизм, здоровый образ жизни, любовь к йоге и мистицизму, любовь к физическим удовольствиям, желание сделать всех людей нежными и простыми, эмоционально-чувственное мышление, возрождение средневекового порядка и романтическое поклонение героям-воинам.

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