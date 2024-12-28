Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Гонористо-сионистские разборки

Гонористо-сионистские разборки

Крайне любопытный международный скандал разгорелся вокруг действий Польши. Дело в том, что власти этой страны, ратифицировавшей Римский статут Международного уголовного суда, выразили готовность арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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