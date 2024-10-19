Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США

Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным статистического бюро США.
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