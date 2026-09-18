Мнение: «Русофобская риторика – прикрытие банального распила», – Дмитрий Ежов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия выделяет 3,3 миллиарда евро Украине в качестве пресловутой финансовой помощи в размере 90 миллиардов.