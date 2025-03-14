Челябинский адвокат генерала Попова, критиковавшего СВО, стал вице-президентом

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Сергей Буйновский, выступающий защитником обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова, стал вице-президентом «Федерального союза адвокатов России».
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