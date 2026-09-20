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Почти 58,5 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Республике Алтай

Почти 58,5 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму в Республике Алтай

Явка на выборы депутатов Госдумы в Республике Алтай на 12.00 20 сентября составила 35,51%. Об этом сообщает региональный избирком.

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