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«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд. Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

«Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории. Я не сомневаюсь, что выиграю. Я бы нокаутировал его за 10 секунд», – со смехом сказал защитник «Мальорки» в интервью ютуб-каналу INDÓMITOS TV.

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