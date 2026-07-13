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Карасев, Москалев, Танашев, Казарцев, Кукуян, Москалев – в основном списке судей РПЛ на сезон-2026/27, Опейкина включена в резерв

РФС представил список судей Альфа-Банк РПЛ на сезон-2026/27. В него вошли 26 главных арбитров, один резервный и 30 помощников судьи.

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