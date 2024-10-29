Отец Ассанжа: Евросоюз разваливается на куски при лидерстве фон дер Ляйен

Европейский союз при руководстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен идет к развалу. Об этом в интервью РИА Новости рассказал австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.
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