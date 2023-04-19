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Российские бомбардировщики вылетели на патрулирование над Охотским и Японским морями

Российские бомбардировщики вылетели на патрулирование над Охотским и Японским морями

Российские бомбардировщики подняли в воздух из-за внезапной проверки боевой готовности. Над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей пролетели восемь бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 ВКС РФ в целях патрулирования флота.

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