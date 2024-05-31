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В Омске мать собирала деньги на операцию сыну, но он умер. Теперь люди со скандалом требуют вернуть пожертвования

В Омске мать собирала деньги на операцию сыну, но он умер. Теперь люди со скандалом требуют вернуть пожертвования

В Омске мать собирала деньги на операцию тяжелобольному сыну, но он умер. Теперь люди со скандалом требуют вернуть пожертвования, которые, по их мнению, так и не пошли в нужное русло.

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