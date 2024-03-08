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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Максимально часто хожу на шопинг. Самая дорогая покупка – пальто Louis Vuitton»

– Как часто ты ходишь на шопинг? – Очень часто. Максимально часто. Раз в неделю, наверное, стабильно.

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