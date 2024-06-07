На Эйфелевой башне установили олимпийские кольца

В общей сложности конструкция весит около 30 тонн.фото: olympics.com--> Пять олимпийских колец весом около 30 тонн установили на Эйфелевой башне в Париже за 50 дней до старта Олимпийских игр 2024 года, сообщает пресс-служба МОК.