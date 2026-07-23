В Санкт-Петербурге вновь отменили парад и салют в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге не будет проведен в День ВМФ второй год подряд. Об этом свидетельствует опубликованная горадминистрацией программа торжественных мероприятий, из которой исключены как парад, так и традиционный праздничный салют.
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