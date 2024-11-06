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Байден хочет срочно отправить Украине последнюю военную помощь

Байден хочет срочно отправить Украине последнюю военную помощь

Администрация Байдена хочет срочно отправить Украине последнюю военную помощь на $6 млрд, т.к. Трамп может прекратить этот поток.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Все это уловки хитрованов. Никто не остановит исполнение бюджета страны.Что должно уйти Украине ,уйдет. Так,для доверчивых обывателей. Еще нюанс.Если уже давно не ушло.Это же национальная американская забава,отправить,а волну поднимать отправить или нет. Т.е получается 6 млрд фантиков,это содержание Торчка и его команды и доля Бидона.Потому и спешит ,очевидно.
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12 час.
лина любимцева
А почему все решили. что Трамп не будет содержать Украину на войне против России?
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10 час.
лл
лина любимцева
Первый вариант более желателен. УНИЧТОЖЕНЫ!!
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10 час.

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