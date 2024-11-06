Байден хочет срочно отправить Украине последнюю военную помощь

Виктор Тимошевский

Все это уловки хитрованов. Никто не остановит исполнение бюджета страны.Что должно уйти Украине ,уйдет. Так,для доверчивых обывателей. Еще нюанс.Если уже давно не ушло.Это же национальная американская забава,отправить,а волну поднимать отправить или нет. Т.е получается 6 млрд фантиков,это содержание Торчка и его команды и доля Бидона.Потому и спешит ,очевидно.