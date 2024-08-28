Памяти нашего Романа 03.10.1995-28.02.2023 Звонок… И тишина в мгновенье… Романа нет… Роман погиб… Душа изранена отныне И сердце сжалось в тот же миг.
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Памяти нашего Романа 03.10.1995-28.02.2023 Звонок… И тишина в мгновенье… Романа нет… Роман погиб… Душа изранена отныне И сердце сжалось в тот же миг.