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Боррель призвал ЕС дать Киеву ПВО и разрешить удары по России

Боррель призвал ЕС дать Киеву ПВО и разрешить удары по России

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является «стратегическим мужеством» украинских военных, в связи с чем Запад должен передать Киеву еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО), а также снять все ограничения на удары по России западным оружием.

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