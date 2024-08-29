Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является «стратегическим мужеством» украинских военных, в связи с чем Запад должен передать Киеву еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО), а также снять все ограничения на удары по России западным оружием.