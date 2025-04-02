Аналитик Шнейдерман: доллар может стоить около 100 рублей из-за мягкой политики ЦБ

На это указывает замедление темпов роста промышленного производства Несмотря на то, что по итогам первого квартала рубль вышел в плюс к основным валютам, при определенном раскладе доллар снова может стоить порядка 100 рублей, сообщил агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.