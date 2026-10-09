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Регионы России

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Рафинья пропустит два ближайших матча «Барселоны»

Рафинья пропустит два ближайших матча «Барселоны»

По результатам медицинских обследований серьёзных травм выявлено не было, однако ситуация требует внимания и определённого беспокойства.

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