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Супруга Петросяна Брухунова поставила на место Ксению Собчак

Супруга Петросяна Брухунова поставила на место Ксению Собчак

Супруга юмориста Евгения Петросяна поставила на место журналистку Ксению Собчак. Татьяна Брухунова ответила на язвительное замечание журналистки.

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