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Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз

Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз

Компания впервые публично подтвердила количество Cybercab, выполняющих платные перевозки 10 октября 2026 года Tesla сообщила, что в Остине, штат Техас, работают более 300 беспилотных Cybercab.

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