🇺🇦🇺🇸Очередной уничтоженный в зоне проведения СВО украинский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV американского производства💥 #Украина #ВСУ #Oshkosh #Бронемашины #Демилитаризация.
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🇺🇦🇺🇸Очередной уничтоженный в зоне проведения СВО украинский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV американского производства💥 #Украина #ВСУ #Oshkosh #Бронемашины #Демилитаризация.
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