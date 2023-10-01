НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Похоже на сборище идиотов.С какой целью, эти ублюдки, накапливали воду? Им за падло сделать прогноз событий на летне-...Ситуация с наполн...
  • Лучезар Велимуд
    Почему так мало? Суды защищают нелюдей, смертная казнь должна быть возвращена.Иркутянина осудил...
  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Пешеход погиб под колесами тойоты в Зиминском районе

ДТП произошло вечером 30 сентября при подъезде к городу Саянск. Предварительно установлено, что 23-летняя водитель “Toyota Corolla” сбила пешехода, который двигался по проезжей части без световозвращающих элементов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх