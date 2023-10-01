Пешеход погиб под колесами тойоты в Зиминском районе

ДТП произошло вечером 30 сентября при подъезде к городу Саянск. Предварительно установлено, что 23-летняя водитель “Toyota Corolla” сбила пешехода, который двигался по проезжей части без световозвращающих элементов.
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