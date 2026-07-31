Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах приведет к формированию прокремлевских региональных правительств, которые смогут замедлить реакцию на нападение России (Россия не собирается нападать ни на какие страны НАТО или ЕС — прим.
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