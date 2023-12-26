В ГД предложили изменить расчет трудового стажа супругов участников СВО

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил распространить принцип расчета стажа участников специальной военной операции на их супругов, воспитывающих детей до 14 лет и ведущих трудовую деятельность, пишет RT.
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