График фестивальных презентаций "Кухня без границ" в Сочи 🗓 24 июня, 16:00 – открытие в ресторане "Курортный роман", Черноморская кухня – @kurort.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
График фестивальных презентаций "Кухня без границ" в Сочи 🗓 24 июня, 16:00 – открытие в ресторане "Курортный роман", Черноморская кухня – @kurort.