Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в науч...

Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в научно-фантастическом сеттингеНа выставке G-Star 2024 южнокорейские разработчики из Lionheart Studio представили необычную игру под кодовым названием Project S.
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