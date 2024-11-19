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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в науч...

Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в науч...

Южнокорейские разработчики представили Project S, шутер от третьего лица в научно-фантастическом сеттингеНа выставке G-Star 2024 южнокорейские разработчики из Lionheart Studio представили необычную игру под кодовым названием Project S.

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