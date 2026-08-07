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«Родильный туризм» объявлен вне закона: Трамп расширяет войну с иммиграцией 

«Родильный туризм» объявлен вне закона: Трамп расширяет войну с иммиграцией 

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа два новых исполнительных указа, направленных на ограничение права на гражданство по рождению, — всего через пять недель после того, как Верховный суд отклонил его предыдущую инициативу.

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