Сотрудники транспортной полиции Владивостока присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед мороз»

В рамках Всероссийской акции сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета навестили с ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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