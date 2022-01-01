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Сотрудники транспортной полиции Владивостока присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед мороз»

Сотрудники транспортной полиции Владивостока присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед мороз»

В рамках Всероссийской акции сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета навестили с ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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