Председатель СК России поручил доложить о возможном нарушении прав жителей Липецкой области

В одном из видеохостингов распространено обращение жителей одного из районов Липецкой области к Председателю СК России о непринятии мер местными властями по предоставлению им жилья взамен сгоревшего многоквартирного дома в сентябре 2021 года.
В одном из видеохостингов распространено обращение жителей одного из районов Липецкой области к Председателю СК России о непринятии мер местными властями по предоставлению им жилья взамен сгоревшего многоквартирного дома в сентябре 2021 года.
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