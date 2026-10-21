Аэропорт «Жешув» в Польше могли закрыть для обеспечения безопасности при проведении учений НАТО, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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Долго можно плясать перед медведем он будет смотреть, но убежать нельзя-пшеки это исчадие ада, гиена Европы и эти звания заслуженны! Они ожидают момент, когда можно будет отхватить кусок земли у Киева!