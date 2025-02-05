КИЕВ, 5 февраля, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Верке Сердючке мобилизацией: артиста не отпускают за пределы страны, разрешая проводить концерты только в поддержку Украины.
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