Завод косметических средств построили на земле за 1 рубль в Протвине

Строительство импортозамещающего производства косметики «Аравия» завершилось в Протвине. Участок для завода инвестору предоставили по программе «Земля за 1 рубль», о чем рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
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