В Ленобласти задержали 26-летнего мужчину из Алтайского края, у которого в «Мерседес Бенц С200» обнаружили более 4 кг наркотиков.
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В Ленобласти задержали 26-летнего мужчину из Алтайского края, у которого в «Мерседес Бенц С200» обнаружили более 4 кг наркотиков.