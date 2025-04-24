Эксперты раскрыли схему мошенников с заражением компаний через новостные сайты

Эксперты Kaspersky GReAT выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники заражали компании в Южной Корее через новостные сайты и финансовое программное обеспечение (ПО), рассказали «Известиям» 24 апреля в «Лаборатории Касперского».
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