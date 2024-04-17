Что такое новый сервис с искусственным интеллектом "Нейро" и как он работает?

В "Яндексе" отмечают, что новый сервис способен отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников из интернета "Яндекс" запустил сервис с технологиями искусственного интеллекта "Нейро".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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