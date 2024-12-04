В Смоленской области заявили об отсутствии аварийных отключений света

Энергетики отчитались о ликвидации последствий масштабного блэкаута в районах Смоленской области Отключения электроснабжения на территории Смоленской области сегодня вечером отсутствуют - после более чем недельной недели массовых отключений ввиду непогоды.
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