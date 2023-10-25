СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    "Вечные жиды"- вот их удел...Новое бегство Пуг...
  • Зоя Бобкова
    С этими волками войны не прекратятся, будут обдирать экономически."Мощнее ядерки – ...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    да насчёт учёбы гейропы и пиндосии нас, вспомнились истории из моей трудовой жизни. В конце 70 г.г. 20 века, работал ...Клопиный психоз в...

Михалков вывел на чистую воду Пескова, и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Михалков вывел на чистую воду Пескова, и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Наверняка многие в курсе того, что в Россию начинают просачиваться те, кого с легкой руки пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называют в России "испуганными патриотами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Это пурга или  метель!??А может буран!?))
Ответить
4 д.
Александр Денисов
А почему до сих пор все его называют Песковым, он же по-жизни Навкин. Хотя да, что с этих, со сделанными фамилиями, взять.
Ответить
4 д.
Rabiga Rafikova
&quot;...которую буквально вчера подозревали в спонсорстве соседнего государства,&quot; - Неужели слово &quot;подозревают&quot; является синонимом &quot;доказано&quot;!? Предполагаю, одни актёры ведут борьбу против других, как это было, есть и будет всегда.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх