Наверняка многие в курсе того, что в Россию начинают просачиваться те, кого с легкой руки пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называют в России "испуганными патриотами".
Михалков вывел на чистую воду Пескова, и озвучил неудобную правду про Ани Лорак
Комментарии
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вага карлито
Это пурга или метель!??А может буран!?))
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4 д.
Александр Денисов
А почему до сих пор все его называют Песковым, он же по-жизни Навкин. Хотя да, что с этих, со сделанными фамилиями, взять.
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4 д.
Rabiga Rafikova
"...которую буквально вчера подозревали в спонсорстве соседнего государства," - Неужели слово "подозревают" является синонимом "доказано"!? Предполагаю, одни актёры ведут борьбу против других, как это было, есть и будет всегда.
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3 д.
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