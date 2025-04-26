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Галина Москалева покидает пост замглавы администрации Сочи

Галина Москалева покидает пост замглавы администрации Сочи

Галина Москалева покидает пост замглавы администрации СочиС 12 мая свой пост покинет еще один член команды арестованного и ушедшего с поста мэра Сочи Алексея Копайгородского - Галина Москалева, отвечающая за внутреннюю политику.

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