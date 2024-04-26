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ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУЗ НА ОСТОЖЕНКЕ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ СВЕТЛАНЫ

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУЗ НА ОСТОЖЕНКЕ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ СВЕТЛАНЫ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУЗ НА ОСТОЖЕНКЕ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ СВЕТЛАНЫ: ДЕНЬГИ И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ИВАНОВА Задержание и последующий арест одного из 12 замов Сергея Шойгу стал настоящим шоком для аппарата военного ведомства – и одновременно вызвал бурю ликования на фронте.

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Комментарии
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евгений черкашин
Порубать на куски и растворить в кислоте тварей.
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11 час.
Андрей Павлов
А на Остроженке уже и горы насыпали? Хотя для Иванова могли.
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10 час.

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