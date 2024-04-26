КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУЗ НА ОСТОЖЕНКЕ ДЛЯ КРАСАВИЦЫ СВЕТЛАНЫ: ДЕНЬГИ И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ИВАНОВА Задержание и последующий арест одного из 12 замов Сергея Шойгу стал настоящим шоком для аппарата военного ведомства – и одновременно вызвал бурю ликования на фронте.