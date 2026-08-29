Bild: есть пять обсуждаемых сценариев атаки России на страны НАТО

Вместо крупномасштабного нападения на страны НАТО Россия якобы может совершать «тайные операции, диверсии или ограниченные вторжения».
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