Российские официальные лица активно продвигают расчеты в местных валютах (российском рубле и юане) – с прошлого года, что обусловлено огромным объемом двусторонней торговли, который, как ожидается, превысит контрольный показатель в 200 миллиардов долларов в этом году до достижения цели, а также стратегической необходимостью снижения зависимости от доллара США на фоне односторонних санкций Вашингтона, которые злоупотребляют … Сообщение Китайский юань и российский рубль будут основными валютами при двусторонних расчетах между Китаем и Россией появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.