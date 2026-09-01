Всероссийский флешмоб «Танцы народов России» проходит в России

С 20 августа по 30 сентября 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийский флешмоб «Танцы народов России», сообщает пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
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