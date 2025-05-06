В Госдуме попросят результаты проверки деятельности Урганта как иноагента

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») заявил, что попросит Минюст России предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.
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